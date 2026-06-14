Miami Stadı, 2026 Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yapacak

2026 FIFA Dünya Kupası başlarken ABD'deki Miami Stadı 7 maça ev sahipliği yapacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 11 Haziran'da başlarken 6 haftalık heyecan sonunda 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Miami Stadı, Dünya Kupası'nda; 4 grup, birer son 32, çeyrek final ve üçüncülük maçı olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Şehir merkezine 16 km uzakta bulunan 65 bin kapasiteli Miami Stadı (Hard Rock Stadı), 1987 yılında açıldı. Stadyumda 2015-2017 yıllarında 550 milyon dolarlık bir yenileme çalışması yapıldı.

Çok amaçlı spor kompleksi

Miami Stadı, Amerikan Futbolu (NFL) takımı Miami Dolphins'e ev sahipliği yapıyor.

Stadın en belirgin özelliği olan açık hava çatı sistemi, koltukların yaklaşık yüzde 92'sini gölgede bırakacak ve hava koşullarından koruyacak şekilde tasarlandı.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan stat, Formula 1 (Miami Grand Prix), tenis (Miami Açık) ve Super Bowl gibi organizasyonlara sahne olan çok amaçlı modern bir spor kompleksi olarak da hizmet veriyor.

Festival alanı

Dünya Kupası öncesinde Miami'deki taraftar festival alanı, 10 bin kişilik amfitiyatro sahnesi ile 13 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Bayfront Park'ta taraftarları bekleyecek.

Maç biletine sahip olamayan taraftarlar için Miami'nin merkezindeki Bayfront Park, dev ekranlar ve canlı etkinliklerle donatılmış resmi FIFA Taraftar Festival alanına dönüştürüldü.

Ücretsiz giriş yapılacak festival alanında, Dünya Kupası boyunca canlı maç yayınları, müzik, yerel yemekler ve futbol temalı oyunlar sunulacak.

Maçlar

Miami Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 7 maç şöyle:

16 Haziran: Suudi Arabistan-Uruguay

22 Haziran: Uruguay-Yeşil Burun Adaları

25 Haziran: İskoçya-Brezilya

28 Haziran: Kolombiya-Portekiz

4 Temmuz: Son 32 maçı

12 Temmuz: Çeyrek final

19 Temmuz: Üçüncülük maçı