Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerini 2-0 yaptı.

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerini 2-0 yaptı.

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 119-103 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Miami'de Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribaund, Jimmy Butler 22 sayı, 12 asist ve Victor Oladipo 19 sayı, 6 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 1 dakika süre aldı ve 2 sayı attı. Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 34 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 18 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Suns seriyi 2-0'a taşıdı

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Footprint Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 129-109'luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, 4 asist, Chris Paul 28 sayı, 8 asist ve Jae Crowder 15 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Dallas'ta da Luka Doncic'in 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundluk performansı yenilgiyi engelleyemedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Phoenix Suns, Miami Heat, Phoenix, Miami, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title