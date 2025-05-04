Miami Grand Prix'de Verstappen Poleday
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı olan Miami Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarını 1:26.204 ile birinci sırada tamamlayarak pole pozisyonunu elde etti. Lando Norris ve Kimi Antonelli ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.204 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Son şampiyon Verstappen'in 0.065 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.067 saniye gerisinde İtalyan Kimi Antonelli (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.
Miami Grand Prix'si bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor