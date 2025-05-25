MHP Milletvekili İşıkver'den Elazığspor'a Prim Müjdesi

MHP Milletvekili İşıkver'den Elazığspor'a Prim Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Elazığ Milletvekili Semih İşıkver, Vanspor FK maçı öncesinde Elazığspor'un galibiyeti için 1 milyon TL, 1. Lig'e çıkılması durumunda ise toplamda 3 milyon TL prim verileceğini duyurdu.

MHP Elazığ Milletvekili Semih İşıkver, Vanspor FK maçı öncesi Elazığspor için prim müjdesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kritik Vanspor FK maçı galibiyet primi olarak 1 milyon TL verileceğini, 1. Lig'e çıkılmasında ise rakamı 3 milyon TL yapacaklarını belirtti. Milletvekili Işıkver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkücü hareketin Elazığ'daki bütün neferleri, bütün ülküdaşlarımızın ve dava arkadaşlarımızın namı hesabına; Elazığspor'umuzun yarın çıkacağı Vanspor maçında tur atlaması halinde 1 milyon, final maçını kazanarak Trendyol 1. Lig'e çıkması halinde artı 2 milyon olmak üzere toplam 3 milyon Türk Lirası prim açıklıyoruz. Bizler inandık sizde inanın, haydi Elazığspor'um" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

O ilimizde heyelan korku yarattı! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım

''Çok kalp kırıklığı yaşadım'' diyerek şampiyonluğun sırrını açıkladı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.