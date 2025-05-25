MHP Milletvekili İşıkver'den Elazığspor'a Prim Müjdesi

MHP Elazığ Milletvekili Semih İşıkver, Vanspor FK maçı öncesi Elazığspor için prim müjdesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kritik Vanspor FK maçı galibiyet primi olarak 1 milyon TL verileceğini, 1. Lig'e çıkılmasında ise rakamı 3 milyon TL yapacaklarını belirtti. Milletvekili Işıkver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkücü hareketin Elazığ'daki bütün neferleri, bütün ülküdaşlarımızın ve dava arkadaşlarımızın namı hesabına; Elazığspor'umuzun yarın çıkacağı Vanspor maçında tur atlaması halinde 1 milyon, final maçını kazanarak Trendyol 1. Lig'e çıkması halinde artı 2 milyon olmak üzere toplam 3 milyon Türk Lirası prim açıklıyoruz. Bizler inandık sizde inanın, haydi Elazığspor'um" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ