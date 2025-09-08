Haberler

MHP'li Vekil Ahmet Erbaş'tan Kütahyaspor'a 1 Milyon TL Bağış

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyaspor'a yaptığı 1 milyon TL'lik bağış ile kulübün şehir için önemini vurguladı. Erbaş, Kütahyaspor'un şehir için ortak bir değer olduğunu belirterek, destek vermek gerektiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TFF 3. Lig'de mücadele eden Kütahyaspor'a 1 milyon TL bağışta bulundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz günlerde Kütahyaspor yönetimiyle bir araya gelerek kulübün kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Kütahyaspor'un Kütahya'nın ortak paydası olduğunu belirten Erbaş, "Hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Milletvekili Erbaş, toplantının ardından Kütahyaspor'a 1 milyon TL destek vererek kulübe katkı sağladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
