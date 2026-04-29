Erciyes 38 FK küllerinden doğdu, Play-Off'ta 2. tura yükseldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes 38 FK'nın küllerinden doğan bir takım olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. turunda mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2. tura yükselmenin sevincini yaşıyor. Takım ile ilgili açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Geçen sene küllerinden doğan bir takım. Bir hafta kala kurulan bir takım ve akabinde bu sene bahis nedeniyle problem yaşadı. 9 futbolcumuz ceza aldı. Devre arasında toparlandık daha sonra da 7 maçlık performansla Play-Off'a kaldık. Play-Off'ta da Mazıdağı Fosfatspor'u iki maçta da güzel bir oyunla toplam skorda 3-1 mağlup ettik. Bundan sonra rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bu çocuklar bana göre 1. Lig ve 2. Lig seviyesinde. Hatta Süper Lig'de oynayabilecek oyuncular var burada" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı