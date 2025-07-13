MHP Adana İl Başkanı'ndan Adana Demirspor'a Destek Çağrısı

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana Demirspor için başlatılan 'Yaşasın Demirspor' kampanyasına destek olunması için çağrıda bulundu. Kanlı, takımın önemini vurgulayarak, tüm Adanalıları ve kurumları bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demir spor için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Kanlı, yazılı açıklamasında, Adana Demir spor'un yanında yer almanın, kent tarihine, ruhuna ve birlikteliğine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Adana Demir spor'un kentin gururu ve ortak değeri olduğunu kaydeden Kanlı, mali sıkıntıdaki takım için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması için çağrı yaptı.

Kanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak sporu ve spor kulüplerimizi birleştirici güç olarak görüyor, Adana Demirspor'un yaşaması ve başarıya koşması için başlatılan bu anlamlı kampanyayı gönülden destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını ve yerel yönetimleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır."

Kaynak: AA / Betül Aklan - Spor
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