MHK'nin görevden aldığı Cüneyt Çakır'a "Yılın hakemi" ödülü - Haberler

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MHK'nin görevden aldığı Cüneyt Çakır'a "Yılın hakemi" ödülü

AA - Spor
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MHK'nin ipini çektiği 13 hakemden biri olan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla "Yılın hakemi" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından klasmandan çıkarılan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, yılın hakemi ödülüne layık görüldü.

MHK'nin görevden aldığı Cüneyt Çakır'a 'Yılın hakemi' ödülü

"HAKEMLİK ONURU ADINA"

Tecrübeli hakem, katılamadığı ödül törenine gönderdiği mesajda, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmayı çok isterdim ama olamadım maalesef. Ben bu ödülü, saha içinde ve dışında omuz omuza mücadele ettiğim tüm ekip arkadaşlarım adına, ayrıca doğruluk, dürüstlük ve hakemlik onuru adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Spor

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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