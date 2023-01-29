MHK'da Lale Orta dönemi başlıyor! Ekibinde sürpriz isimler var
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Sabri Çelik'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun başına eski hakem Lale Orta'nın getirileceği iddia ediliyor. Orta'nın ekibinde ise Tolga Özkalfa ve Halis Özkahya gibi sürpriz isimlerin olması bekleniyor.
Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Sabri Çelik'in görevini bırakmasının ardından yerine kimin getirileceği merak konusu. Ortaya atılan son iddialara göre, MHK'nin yeni başkanı Lale Orta olacak.
LALE ORTA'NIN BAŞKANLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Ajansspor'da yer alan habere göre, Merkez Hakem Kurulu'nun başına eski hakem Lale Orta getirilecek. Gözler diğer kurul üyelerinin kim olacağına çevrilirken yeni ekipteki isimler de netleşmeye başladı.
ÜYELER NETLEŞİYOR
Lale Orta'nın başkanı olacağı yeni MHK'de üyelerin Aynur Aysun Akar, Halis Özkahya, Tolga Özkalfa, Sadettin Güler, Ali Kunak, Süleyman Abay, Hamza Işın, Hamza Mısır olacağı iddia edildi.