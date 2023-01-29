MHK'da Lale Orta dönemi başlıyor! Ekibinde sürpriz isimler var

Sabri Çelik'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun başına eski hakem Lale Orta'nın getirileceği iddia ediliyor. Orta'nın ekibinde ise Tolga Özkalfa ve Halis Özkahya gibi sürpriz isimlerin olması bekleniyor.