MHK Başkanı Lale Orta, G.Saray maçının özetine görüntü ekletti mi? Canlı yayında cevap verdi

Galatasaray-Kasımpaşa maçının özetine görüntü eklettirdiği iddia edilen MHK Başkanı Lale Orta, hakkındaki iddialara cevap verdi. Orta, "Donk-Zaniolo pozisyonunda sorun şuydu; pozisyonu seyrettiğimde kramponun tendona bastığı ve net bir kırmızı olması gerektiği söylendi. Hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını çünkü ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntüde basılmış gibi yorumlanıyordu. Başka açıdan bir görüntü olduğu için gerçek olanın kamuoyu tarafından bilinmesini istedim" dedi.

MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden çalıştığı yayıncı kuruluşta yer alan Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına sinirlenen Orta'nın bir kanal yetkilisini arayarak düzeltme yapılmasını istediği öne sürüldü.

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MHK Başkanı Lale Orta, TRT Spor'a bağlanıp hakkındaki iddialara cevap verdi. Orta, asla manipülasyon yapma amacının olmadığını ifade etti.

İşte Lale Orta'nın açıklamaları:

"Öncelikle ben kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gündemin en önüne oturmak hiç istemedim.

"KİMSEYE BASKI YAPMADIM"

Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum.

"AYAĞA TEMAS OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Donk pozisyonunda sorun şuydu; pozisyonu seyrettiğimde kramponun tendona bastığı ve net bir kırmızı olması gerektiği söylendi. Hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını çünkü ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntüde basılmış gibi yorumlanıyordu. Başka açıdan bir görüntü olduğu için gerçek olanın kamuoyu tarafından bilinmesini istedim.

"MANİPÜLASYON YAPMADIM"

Ne Galatasaray'a ne de Kasımpaşa'ya manipülasyon yaptığımı kabul etmiyorum. Ben gösterilmeyen pozisyonu, göstermek istedim. Bir programa baskı yapmadım. Bana yakışmaz. Herkes için adalet istiyorum.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASINI İSTEDİM"

Uzak bir görüntüden kırmızı kart olması gerektiği yorumlanıyordu. Başka bir açıdan görüntü fark edince, bunun kamuoyu ile paylaşılmasını ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim. Hiçbir kulübe manipülasyonum olamaz.

"BÖYLE BİR ŞEYİ FARK ETTİM"

Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim.

"ADALET İÇİN YEMİN ETTİM"

Ben adalet için yemin ettim ve bunun her zaman arkasında olmak zorundayım. Kimseye ne yakınız ne uzağız.

"BAŞKAN OLARAK YETKİM VAR"

VAR'dan istediğim pozisyonlara istediğim gibi bakarım. Tendona basıldığı söyleniyorsa ve bunu gösteren bir görüntü varsa bu kullanılmalı. Görüntü sızdırma diye bir şey yok. Ben gizli bir şey almıyorum ki.

"BÜTÜN GÖRÜNTÜLER BENİM KULLANIMIMDA"

Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu yerden isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var.

"HAK EDEN ŞAMPİYON OLSUN"

Hakemlik kurumumuzun huzur ve güven ortamına ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Bu yıl hak edenin şampiyon olacağı ve hakemlerin etkisinin olmayacağı başarılı bir performansla bitmesini diliyorum.

"ALGORİTMADA YENİLİKLER YAPTIK"

Algoritma devam ediyor. Hakem atamalarına yenilik getirdik. Bu, Avrupa'da da bizden başlayan bir uygulama. Birçok kriter ekledik. Belli hafta ceza alan hakemler bir alt klasmandan başlayacak. Atamalarda hakemlerin aldığı puanlar, sınavlardaki başarıları hepsi değerlendiriliyor.

"YAYINCI KURULUŞTAN GELEN GÖRÜNTÜ ZATEN BUNLAR"

Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz, maç izleme ekibimiz var ve önemli pozisyonları kesip gönderiyor ve hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sports'tan gelen görüntüler. Ben her hafta bütün önemli pozisyonları inceleyip gözlemci raporlarına da bakarak değerlendiriyorum.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ OLAY"

Avrupa'da olduğum seminerde hakem otoriteleri beni tebrik etti, Merkez Hakem Kurulu'nda ilk kez birisi görev alıyor ve bu ülkemiz için önemli bir olay.

"TEK KADIN BAŞKAN OLARAK HERKES ALKIŞLADI"

Bu konuyu duyduğum zaman Bükreş'teydim. UEFA'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanları semineri vardı. Hatta UEFA'nın Hakem Kurulu Başkanı, katılan bütün ülkelerin MHK Başkanlarına benden övgüyle söz etti ve Avrupa'nın tek kadın MHK Başkanı dedi. Tüm herkes alkışladı.

"BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIM"

Güçlü ve başarılı olmak zorundayım, başarı olmak için de elimden geleni yapacağım. "Adaleti ve şeffaflığı getirmek istiyoruz

"ÇOK ZOR BİR DURUMDA GELDİM"

Çok zor bir görevdeyim ve çok zor bir zamanda geldim ama başarılı olmak için tüm ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz, çok netiz."