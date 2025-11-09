Mezitli'de Soli Koşusu'nda Türk Atletler Zirvede

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen 10 kilometrelik Soli Koşu'nda erkeklerde Muhammed Furkan Şanlı, kadınlarda Fatma Arık birinci oldu.

Mezitli Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yarışma, Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin sütunlu yolunda başladı.

Organizasyona Türkiye, Rusya, ABD, İspanya, Hollanda, İran ve Güney Kore'den 474 kişi yarıştı.

Koşunun genel klasmanında 10 kilometrelik erkekler, kadınlar ve takımlar kategorisi yer aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de yer aldığı koşuya bazı vatandaşlar evcil hayvanlarıyla katıldı.

Genel klasmandaki tüm madalyaları Türk atlet ve takımlar kazandı

İlçe sınırlarındaki çeşitli mevkiler ile sahilin dahil edildiği parkuru geçen sporcular, başlangıç noktasına ulaşarak koşuyu tamamladı.

Erkeklerde Muhammed Furkan Şanlı'nın 32.50'lik derecesiyle birinci olduğu organizasyonda, kadınlarda Fatma Arık 39.03'lük süreyle ilk sırayı elde etti.

Takımlar da Türk atletlerin temsil ettiği "Erva Branda" birinci olup altın madalya kazandı.

Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Koşuda 10 kilometrelik koşuyu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şöyle sıralandı:

Erkekler

1. Muhammed Furkan Şanlı (Türkiye) - 32.50

2. Said Kerem Yetişir (Türkiye) - 33.15

3. Hacı Sebahattin Çavga (Türkiye) - 33.42

Kadınlar

1. Fatma Arık (Türkiye) - 39.03

2. Adina Vakhidova (Türkiye) - 41.56

3. Meltem Tuğay (Türkiye) - 45.11

Takımlar

1. Erva Branda (Türkiye) - 2.09.36

2. Geyik Bistro (Türkiye) - 2.19.56

3. Mersin Barosu (Türkiye) - 2.27.24