Metropolis Spor Kulübü İzmir Basketbol İl Birinciliği U18 Kızlar kategorisinde şampiyon oldu

Torbalı Belediyesi Metropolis Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu İzmir Basketbol İl Birinciliği U18 Kızlar kategorisinde İzmir şampiyonu oldu.

Metropolis Spor Kulübü, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Sezon boyunca gösterdiği performansla 12 galibiyet alan Torbalı temsilcisi, 28 puan toplayarak ligi zirvede tamamladı. Metropolis Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları, Gaziemir'de düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarına kavuştu.

Şampiyon takımı tebrik eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, şunları söyledi:

"Geleceğimiz, gururumuz, canım kızlarımız. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği boşa çıkarmadığınız için sizlere, bize güvenerek sizleri bize emanet eden ailelerinize, üzerinizde büyük emeği olan antrenörümüz Ömer Pugar ve Torbalı Belediyesi Metropolis Spor Kulübü Başkanı'mız Yaşar Yapar'a ne kadar teşekkür etsem az. 2022-2023 sezonu İzmir Basketbol İl Birinciliği U18 Kızlar kategorisinde şampiyon olan evlatlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bizler size destek olmaya devam edeceğiz."