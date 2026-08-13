METRO Holding Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Metro Holding Kayserispor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı German Onugkha'nın sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor'un geçen sezon Kopenhag'dan transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılı forma ile çıktığı 27 maçta 8 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı