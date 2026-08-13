Haberler

Kayserispor, German Onugkha ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, German Onugkha ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1'inci Lig ekibi Metro Holding Kayserispor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı German Onugkha'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti. Kulüp, futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, 30 yaşındaki oyuncu Kayserispor formasıyla 27 maçta 8 gol kaydetmişti.

METRO Holding Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Metro Holding Kayserispor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı German Onugkha'nın sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor'un geçen sezon Kopenhag'dan transfer ettiği 30 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılı forma ile çıktığı 27 maçta 8 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var

Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
Vlahovic'in beş escortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Vlahovic'in beş escortla yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!