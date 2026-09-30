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Metro Holding Kayserispor 5 günlük milli ara iznini bitirdi, çalışmalara başlayacak

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Metro Holding Kayserispor 5 günlük milli ara iznini bitirdi, çalışmalara başlayacak
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1'inci Lig ekibi Metro Holding Kayserispor'da futbolculara milli ara nedeniyle tanınan 5 günlük izin sona erdi. Milli ara öncesi 8 maçta 19 puan toplayıp averajla lider olan sarı-kırmızılı takım, bugün Atila Gerin yönetiminde hazırlıklara başlayacak.

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 5 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, milli ara öncesi çıktığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla lider girdi. İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 5 gün izin verilmişti. Sarı- kırmızılı takım bugün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarını teknik direktör Atila Gerin yönetiminde sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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