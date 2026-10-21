Metro Holding Kayserispor, 12. hafta Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Metro Holding Kayserispor, 12. hafta Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenmanda pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı, hazırlıklar yarınki idmanla sürecek.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA