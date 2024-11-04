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Metin Tekin: Kocaelispor'u Süper Lig'e Bekliyoruz

Metin Tekin: Kocaelispor'u Süper Lig'e Bekliyoruz
Haberler
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Haberler
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Eski Beşiktaşlı milli futbolcu Metin Tekin, Kocaelispor'un bu sezon Süper Lig'e yükselmesini beklediğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş ve Galatasaray derbisine dair değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaşlı eski milli futbolcu Metin Tekin, "Kocaeli takımı lige çok yakışacak. Kocaelispor'u Süper Lig'e bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelen Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Metin Tekin, programın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Yıllardır Kocaelispor'un şampiyonluğunu beklediğini söyleyen Tekin, "Kocaelispor'u amatör kümeye düştüğünde üzülerek, adeta yıkılarak izlemiştim ama görüyorum ki bu sene lige gelecektir. Ertuğrul Sağlam hoca da benim takım arkadaşım, takip ediyorum. Hep birlikte Kocaeli takımı lige çok yakışacak. Kocaelispor'u Süper Lig'e bekliyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş adına çok da iyi bir maç değildi"

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini de değerlendiren Tekin, "Beşiktaş adına çok da iyi bir maç değildi. Ben Beşiktaş'ın durumunu hep geçen seneye göre kıyaslarım. Geçtiğimiz sene yarışın epey dışında kalan bir Beşiktaş vardı. 40 puan geride bitirdi ligi. Bu sezon yapılan transferlerle birlikte takım farklı bir seviyeye ulaştı. Özellikle devre arası yapılacak hamlelerle çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Umarım Beşiktaş şampiyon olur"

Metin Tekin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar yarışın içerisinde olacağını düşünüyorum. Bizim dönemimizde tabii futbol daha farklıydı. Şu an bambaşka ama temel şeyler aynı, kıyaslamak çok mümkün değil. Güzel dönemlerdi, daha güzel dönemler de olacak. Önemli olan değerleri korumak ve sahip çıkmak. Ayrıca umarım Beşiktaş şampiyon olur" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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