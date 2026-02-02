Haberler

Metin Şahin'den Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi'ye ziyaret

Güncelleme:
Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahin, Fujairah Emiri Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Şahin, buluşma sonrası Emire teşekkür etti.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile bir araya geldi.

Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Tekvando Federasyonu Eski Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile bir araya geldi. WT toplantısının ardından Hamad bin Mohammed Al Sharqi ile buluşan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Bugün sabah gerçekleştirilen çalıştayın ardından, öğle saatlerinde bizleri yüksek bir hassasiyet ve özenle misafir eden Fujairah Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi Sayın Şeyh Hamad bin Mohammed Al Sharqi'e nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
