Metin Diyadin: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Antalyaspor'a karşı 2-1 mağlup oldukları maçta daha fazla net pozisyona girdiklerini belirterek, 'Yedikleri basit goller mağlup olmamıza neden oldu' dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Antalyaspor karşısında mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Maç boyunca daha net pozisyonlara giren taraf bizdik ancak basit hatalardan kalemizde goller gördük" dedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak yedikleri basit gollerin maçın sonucunu tayin ettiğini söyledi.

Mücadeleye planladıkları gibi başladıklarını ve öne geçtiklerini ifade eden Diyadin, "Oyuna istediğimiz gibi başladık ve golü bulduk. İkinci golü de karşı karşıya pozisyonda kaçırdık. Antalyaspor'un en önemli silahının defans arkasına yapılan koşular olduğunu biliyorduk. Ancak ikinci yarıda yemememiz gereken goller yedik. Özellikle iki golün de kenar ortalardan gelmesi ve ikincisinin kesinlikle yenmemesi gereken bir gol olması bizi üzdü" diye konuştu.

"Mağlubiyeti hak etmedik"

Maçın genelinde daha net fırsatlar yakalayan tarafın kendileri olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda bir iki tane çok net pozisyonumuz var. En az 2-3 tane de final paslarında değerlendiremediğimiz anlar oldu. Oyunun geneline baktığımda kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik ama final paslarındaki tercihlerimiz sonucu etkiledi" ifadelerini kullandı.

"Topa sahip olma alışkanlığımızı kazanmamız lazım"

Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğine dikkat çeken Metin Diyadin, takımın oyun anlayışındaki gelişime de değinerek şunları söyledi:

"Takımın genelinde bekleyip geçişleri hızlı yapma yönünde bir alışkanlık var. Bunu Trabzon ve Samsun maçlarında kırmıştık, bu doğru oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu tip maçlarda pozisyonları iyi değerlendirmek ve bu tarz basit golleri yememek gerekiyor. Ligin ikinci yarısı biraz daha duyguya dayalı oynanabiliyor. Topa sahip olma alışkanlığımızı tam anlamıyla kazanmamız lazım. Özellikle deplasmanlarda bu kimlik bizim için çok önemli olacak." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

