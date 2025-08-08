Metin Bulut, ASKF Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Metin Bulut, ASKF Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağan genel kurulu, ASKF Vali Alaaddin Yüksel Spor Kompleksi'nde yapıldı. 1999 yılından bu yana Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanlığı yapan Metin Bulut, tek listeyle gittiği seçimde yeniden başkan seçildi. - ANTALYA

