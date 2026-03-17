Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu kez cezaevindeki bir iddia ile gündeme geldi.

TUTUKLULUK DURUMU KESİNLEŞTİ

İki futbolcunun bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu bilgisi doğrulanırken, cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay dikkat çekti.

KOĞUŞLAR ARASI TURNUVA İDDİASI

İddiaya göre Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş, cezaevinde koğuşlar arasında futbol turnuvası düzenledi. Organizasyonun içeride ilgi gördüğü öne sürüldü.

9-7'LİK SKOR KONUŞULDU

Söz konusu iddiada, Metehan Baltacı'nın takımının oynanan karşılaşmayı 9-7 kazandığı belirtildi. Bol gollü maç sosyal medyada da geniş yankı buldu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili yetkili kurumlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, iddia kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.