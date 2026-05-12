Haberler

Eskişehirli kılıç ustası İzmir'den dereceyle döndü

Eskişehirli kılıç ustası İzmir'den dereceyle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, İzmir'de düzenlenen 'Aegean HEMA Open 2026' turnuvasında 'Çelik Uzun Kılıç' kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, İzmir'de gerçekleştirilen Tarihi Avrupa Savaş Sanatları (HEMA) turnuvasından başarı ile döndü.

Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, İzmir'de gerçekleştirilen ve farklı bölgelerden katılımcıların yer aldığı "Aegean HEMA Open 2026" müsabakalarında şehri temsil etti. Turnuva kapsamında düzenlenen "Çelik Uzun Kılıç" kategorisinde mücadele eden Işıkadalar, rakiplerine karşı gösterdiği performansla final aşamasına kadar yükselmeyi başardı. Zorlu müsabakaların ardından üçüncülük kürsüsüne çıkan Işıkadalar, bronz madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler