Eskişehirli kılıç ustası İzmir'den dereceyle döndü

Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, İzmir'de gerçekleştirilen Tarihi Avrupa Savaş Sanatları (HEMA) turnuvasından başarı ile döndü.

Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, İzmir'de gerçekleştirilen ve farklı bölgelerden katılımcıların yer aldığı "Aegean HEMA Open 2026" müsabakalarında şehri temsil etti. Turnuva kapsamında düzenlenen "Çelik Uzun Kılıç" kategorisinde mücadele eden Işıkadalar, rakiplerine karşı gösterdiği performansla final aşamasına kadar yükselmeyi başardı. Zorlu müsabakaların ardından üçüncülük kürsüsüne çıkan Işıkadalar, bronz madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı