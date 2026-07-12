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Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

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Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'deki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı.

Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcu, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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