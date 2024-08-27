Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Mesut Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapıldı.