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Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mesut Özil, son olarak Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ettiği görüntüyle gündeme geldi. Videoyu izleyenler "Allah kalbine göre versin" demekten kendini alamadı.

Son dönemlerde kendini spora veren ve değişimiyle adından söz ettiren bir dönemin süper yıldızı Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Mesut Özil, bu davranışından dolayı takdir toplarken videonun altına "Allah razı olsun", "Rabbim sayılarını artırsın", "Adamsın reis", "Adam Adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mesut Özil Fenerbahçe Üsküdar Spor Cami Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (9)

İzeddin Demir:

Helal olsun.herkese nasip olmaz iman iyilik ve güzellik.

72
4
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Sübhanallah:

Maşallah barekallah kalbinin temizliği kendini gösteriyor

53
7
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ilker oymak:

MaşAllahb

38
4
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Teşkilatı mahsusa:

Adam gibi adam hey maşallah

28
0
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Git Bi Bak:

Namı diğer kuşkonmaz camii. Selam olsun kibirden uzak yüreklere. Selam olsun kendini bizden görenlere. Hasılı kelam Kulluk Allah a dır Selam olsun kendini iyi bilenlere.

18
0
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Selim Açıkgöz:

Helal olsun güzel insanlara selam olsun.

13
0
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Bartuhan:

Helal olsun kardeşim ama neden reklam yapıyorsun ki

3
8
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Doğan Akdemir:

sevap points.

4
0
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Alpingo Bey:

Makarnalıcıların gözü yaşlı

0
0
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