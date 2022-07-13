Mesut Özil transferini Tarkan şarkısıyla duyurdular! Yarın imza töreni düzenlenecek

Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu Başakşehir ile anlaşma sağladı.

TARKAN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTILAR

Başakşehir, gündeme bomba gibi düşen bu transfer haberini, ünlü sanatçı Tarkan'ın 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Başakşehir yarın 12:00'de yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenleneceğini, törene Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.