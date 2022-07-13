Mesut Özil transferini Tarkan şarkısıyla duyurdular! Yarın imza töreni düzenlenecek
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcunun yeni rotası ise Başakşehir oldu. Başakşehir bu transferi Tarkan'ın 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla duyurdu.
Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu Başakşehir ile anlaşma sağladı.
TARKAN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTILAR
Başakşehir, gündeme bomba gibi düşen bu transfer haberini, ünlü sanatçı Tarkan'ın 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Başakşehir yarın 12:00'de yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenleneceğini, törene Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağını duyurdu.
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.