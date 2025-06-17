Mesut Özil, Öğrencilere Hayal Peşinden Koşmaları İçin Tavsiyelerde Bulundu

TÜRK asıllı eski futbolcu Mesut Özil, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Kariyerindeki başarı dolu yolculuğu ve hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Aynı zamanda Mesut Özil, Leroy Sane transferinde oyuncuyu Fenerbahçe yerine Galatasaray'a yönlendirdiği iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı. Özil, "Leroy Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim yönünde değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da" dedi.

Dünya futbolunun yıldız ismi Türk asıllı eski futbolcu Mesut Özil, Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Özil, kariyer yolculuğunu, başarılarını ve yaşam tecrübelerini paylaşırken, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. "Genç yaşta hem okula gittim hem de sporumu yaptım. Bu sayede vücut olarak da daha sağlıklı kaldım. Böylelikle kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz. Gençlerin hayalleri var, benim de iki tane kız evladım var. İnşallah hayallerine kavuşurlar. Bol bol çalışsınlar, kendilerine güvensinler." diyen Özil, gençlere bol bol çalışmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini vurguladı.

'GENÇLER KENDİLERİNE GÜVENSİN VE HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN'

Futbolculuk kariyeri hakkında konuşan ve gençlere hayallerinin peşinde gitmeleri yönünde tavsiyelerinde bulunan eski futbolcu Mesut Özil, DHA'ya yaptığı açıklamada "Futbolculuk yaptığım dönemler çok keyif vericiydi. Çünkü büyük kulüplerde oynadım ve çok başarılı oldum. O kulüplerde oynadığım içinde Allah'a hamd olsun. Yeni Doğu okullarına söyleşi için geldim. Davet ettiler, Allah razı olsunlar. Öğrencilerle zaman geçirmek benim için çok keyifli. Gençler kendilerine güvensin ve hayallerinin peşinden koşsun" ifadelerini kullandı.

'GENÇ YAŞTA HEM OKULA GİTTİM HEM DE SPORUMU YAPTIM'

Gençlerin kendilerine güvenmelerinin gerektiğini vurgulayan Özil şu şekilde sonlandırdı:

"Genç yaşta hem okula gittim hem de sporumu yaptım. Bu sayede vücut olarak da daha sağlıklı kaldım. Böylelikle kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz. Gençlerin hayalleri var, benim de iki tane kız evladım var. İnşallah hayallerine kavuşurlar. Bol bol çalışsınlar, kendilerine güvensinler."