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Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu

Spor Haberleri

Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in formasını giyen Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney vefat etti. Güney, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi.

MESUT ÖZİL CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler.com - Spor

Başakşehir Mesut Özil Spor Haberler

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