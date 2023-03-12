Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu
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Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in formasını giyen Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney vefat etti. Güney, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.
78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi.
MESUT ÖZİL CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.
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