Mesut Özil: "Fenerbahçe'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Güncelleme:
Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kazandığı kupayı kutladı. Özil, Fenerbahçe'nin başarısı için dua ettiğini ifade ederken, gelecekte Ümraniye'de bir futbol akademisi kurma planlarını da paylaştı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin iyi bir oyunla Galatasaray'a karşı galip gelerek kupayı kazandığını belirten eski futbolcu Mesut Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesi ve kariyer planlamasına dair İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli olarak kupanın kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Fenerbahçeli olarak her zaman dua ediyoruz, başarılı olsunlar diye. Çok güzel ilerliyor. Umarım sezon sonunda da şampiyonluğu kutlarlar" ifadelerini kullandı.

" Ümraniye'de 1 sene sonra bir akademi kuracağım"

Kariyeri planlamasıyla ilgili bilgiler de paylaşan Mesut Özil, "Şu an antrenörlüğe kesinlikle hayır demiyorum. İleride ne olacağı belli olmaz. Akademi kurmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse Ümraniye'de 1 sene sonra bir akademi kuracağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
