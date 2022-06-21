Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bireysel olarak özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Mesut Özil, "Her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum. Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç, ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Mesut Özil Çocukluk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title