Messi, Ronaldo'ya yıkımı yaşattı! Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol ile 2 rekoru birden kırdı

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Maccabi Haifa ile karşılaşıyor. Mücadelede Fransız devine 1-1'lik beraberliği getiren golü atan Lionel Messi, 39 farklı takımın filelerini havalandırarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve rekor kırdı. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon üst üste gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Maccabi Haifa ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Sammy Ofer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Messi attığı gol ile ilkleri yaşadı.

MESSI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Mücadelede Maccabi Haifa, 24. dakikada Chery ile 1-0 öne geçti. Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ise 37. dakikada bu gole karşılık verirken, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli yıldız, 39 farklı takıma gol atarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve bu alanda rekor kırdı. Messi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon üst üste gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.