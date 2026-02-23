Haberler

Messi'nin başını yakacak görüntülerin tamamı ortaya çıktı

Güncelleme:
LAFC ile Inter Miami maçının ardından Leo Messi ile hakemler arasında yaşanan olayın tam videosu ortaya çıktı. Hakemlere tepki gösteren Messi'nin, "Sürekli yanlış kararlar veriyorsunuz ve bu ilk defa olmuyor. Siz hakemler hiç iyi yönetmediniz" dediği duyuldu.

  • Inter Miami, MLS'in ilk haftasında deplasmanda Los Angeles FC'ye 3-0 mağlup oldu.
  • Lionel Messi, maç sonunda hakem kararlarına tepki göstererek hakem odasına girdi ve 'Sürekli yanlış kararlar veriyorsunuz' dedi.
  • Lionel Messi'nin bu hareketi nedeniyle en az 5 maç men cezası alabileceği iddia edildi.

MLS'in ilk haftasında Inter Miami, deplasmanda Los Angeles FC'ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Lionel Messi'nin hakemlere yönelik tepkisi geceye damga vurdu.

LAFC RAHAT KAZANDI

Los Angeles FC'ye galibiyeti getiren golleri David Martinez, Denis Bouanga ve Nathan Ordaz kaydetti. Inter Miami, sezonun ilk maçında beklentilerin altında kaldı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Lionel Messi'nin hakem kararlarına sert şekilde tepki gösterdiği görüldü. Arjantinli yıldızın, hakemlerin soyunma odasına gitmek istemesi üzerine Luis Suarez'in araya girerek takım arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı aktarıldı. Ancak Messi'nin tüm engellemelere rağmen hakem odasına girdiği ve burada itirazlarını sürdürdüğü belirtildi.

"YANLIŞ KARARLAR VERİYORSUNUZ"

Ortaya çıkan görüntülerde Messi'nin hakemlere, "Sürekli yanlış kararlar veriyorsunuz ve bu ilk defa olmuyor. Siz hakemler hiç iyi yönetmediniz" ifadelerini kullandığı duyuldu.

CEZA GÜNDEMDE

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki yıldız oyuncuyu bu hareketi nedeniyle ağır bir ceza bekliyor. Messi'nin en az 5 maç men cezası alabileceği iddia edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
