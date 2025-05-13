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Messi hakkında bomba transfer iddiası

Messi hakkında bomba transfer iddiası
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37 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi Aralık 2025'te sona eriyor. Ancak yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, Suudi gazeteci Halid El Zahrani'nin iddiası gündemi hareketlendirdi. El Zahrani, Suudi Pro Ligi ekiplerinin, Messi'yi yeniden Avrupa dışına transfer etmek için ciddi bir girişimde bulunacağını öne sürdü.

ABD ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın lig değiştirebileceği öne sürüldü.

BOMBA İDDİA

David Beckham'ın sahibi olduğu kulüple Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Messi'nin geleceği ise yeniden gündemde. Henüz kulübüyle olan kontratını uzatmayan Messi için Körfez cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Suudi gazeteci Halid El Zahrani'ye göre; Suudi Pro Ligi'nin yıldız transfer stratejisi kapsamında Messi ailesiyle 2025/2026 sezonu için yeniden temas kuruldu.

DAHA ÖNCE GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Messi, 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından Inter Miami'yi tercih ederken Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri geri çevirmişti. Ancak El Zahrani'nin ileri sürdüğüne göre, Suudi yetkililer bu kez yıldız oyuncunun kararını değiştirmekte kararlı. Messi'nin sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da yeni bir maceraya yelken açıp açmayacağı ise merak konusu.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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