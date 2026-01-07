Haberler

Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyleyerek kulüp sahibi olmayı istediğini açıkladı. Arjantinli oyuncu, yaptığı açıklamada "Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." dedi.

  • Lionel Messi, emekli olduktan sonra teknik direktör olmayacağını açıkladı.
  • Lionel Messi, emekli olduktan sonra kulüp sahibi olmayı tercih ettiğini açıkladı.
  • Lionel Messi, kulübünü en alttan başlayarak büyütmek ve genç oyunculara fırsat vermek istediğini belirtti.

MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki Arjantinli oyuncu Lionel Messi, gelecek planları hakkında konuştu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRAKİ İŞİNİ AÇIKLADI

Arjantin'de yayın yapan LUZU TV'ye konuşan Messi, futbolu bırakıp emekli olmasının ardından yapmayı planladığı işi ilk kez açıkladı. Yıldız isim, teknik direktörlüğün kendisine göre uygun olmadığını belirterek hiçbir zaman teknik direktör olmayacağını belirtti.

''KULÜP SAHİBİ OLMAYI TERCİH EDERİM''

Kulüp sahibi olmayı istediğini açıklayan Messi, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

''BENİ EN ÇOK CEZBEDEN ŞEY BU''

Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mario Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu

Evini ve aracını ateşe verdi; sonrası korkunç…
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu