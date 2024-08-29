Meryem Betül Çavdar, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde mağlup oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda çeyrek final maçında Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye yenildi. Çekişmeli geçen müsabakada rakibine 7-6 mağlup olan Çavdar, bronz madalya şansını repesaj maçında sürdürecek.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda, çeyrek final maçında Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye mağlup oldu.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Gürcü sporcuyla karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 7-6 mağlup oldu. Meryem Betül Çavdar, bronz madalya şansını devam ettirmek için TSİ 18.53'te repesaj maçına çıkacak.