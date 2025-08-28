Merve Terim'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından babasının eski bir konuşmasını paylaştı. Instagram hesabından babasının 2019-2020 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Club Brugge ile berabere kaldığı maç sonrası yaptığı konuşmayı paylaşan Terim'in bu hamlesi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından babasının videosunu paylaşarak gönderme yaptı.

Instagram hesabından maç biter bitmez bir hikaye paylaşan Merve Terim babası Fatih Terim'in 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından yaptığı konuşmayı attı.

"BURADA OLMAYANLARLA İLGİLİ KONUŞMAYALIM"

Fatih Terim o zaman konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaparak, "Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfuzla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin" demişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
