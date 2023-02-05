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Mertens, Trabzonspor maçında nasıl geri döndüklerini tek cümleyle özetledi: Sakin kaldık

Spor Haberleri

Mertens, Trabzonspor maçında nasıl geri döndüklerini tek cümleyle özetledi: Sakin kaldık

Galatasaraylı yıldız futbolcu Dries Mertens, geriye düştükleri ve kendisinin de beraberlik golünü kaydettiği Trabzonspor mücadelesinin ardından nasıl kazandıklarını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Sakin olmak önemliydi" diyerek zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor'u yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 yendi. Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertesn açıklamalarda bulundu.

"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mertens, "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Mertens, Trabzonspor maçında nasıl geri döndüklerini tek kelimeyle özetledi: Sabır

"SAKİN OLMAK ÖNEMLİYDİ"

Mücadelede beraberlik golünü de kaydeden yıldız futbolcu, "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık." açıklamasını yaptı.

Mertens, Trabzonspor maçında nasıl geri döndüklerini tek kelimeyle özetledi: Sabır

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Dries Mertens Trabzonspor Galatasaray Spor Haberler

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