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Mertens'e özel törenle vatandaşlık verilecek

Mertens'e özel törenle vatandaşlık verilecek
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Napoli, kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden birisi olan Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'e tam vatandaşlık verecek. Napoli Belediye Meclisi Üyesi Salvatore Flocco, "Dries, 6 Haziran'dan itibaren Napoli'nin tam vatandaşı olacak" dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, futbol kariyerini Galatasaray'da sürdüren kulüp efsanesi Dries Mertens'e futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ödül verecek.

NAPOLİ VATANDAŞLIĞI VERİLECEK

İtalya'da bir radyo programında açıklamalarda bulunan Napoli Belediye Meclisi Üyesi Salvatore Flocco, Mertens'e Napoli vatandaşlığı vereceklerini söyledi. Flocco, "Dries, 6 Haziran'dan itibaren Napoli'nin tam vatandaşı olacak. Bu haberi dinleyicilere ve futbolseverlere vermek zorundayız. Mertens ve Napoli arasında güzel bir hikaye var. Güzel bir sosyalleşme günü olacak" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUNUN ADINI TARAFTARLARIN ONA TAKTIĞI LAKAP KOYDU

İtalyan ekibinde 9 sezon top koşturan ve taraftarlar tarafından da çok sevilen Mertens ve eşi, Napoli'de doğan çocuklarının adını, taraftarların ona taktığı lakap olan "Ciro" koymuştu. Minik Ciro, şu sıralar Galatasaraylı taraftarların sevgilisi konumunda.

MERTENS'İN NAPOLİ KARİYERİ

Dries Mertes, 2013 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'den Napoli'ye transfer oldu. Mertens, 397 maçta kaydettiği 148 gol ve 47 asistlik performansıyla Napoli efsanesi Diego Armando Maradona'yı geçerek İtalyan kulübünde en çok gol atan isim olarak adını tarihe yazdı. Tecrübeli futbolcu, Napoli forması altında 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuşen öztekin:

Futbolda sahtekarlık nasıl yapılır , şampiyon olmak için her yol mübah diye klipte çeksinler. bu lavuğa

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