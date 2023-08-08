Mertens bildiğiniz gibi! Zalgiris'ten sonra Ljubljana'ya da attı
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golü yıldız futbolcu Mertens'ten geldi. Başarılı futbolcu, ceza sahası dışından attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların ikinci golü Mertens kaydetti. Başarılı futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
KALECİDEN DÖNEN TOPU AĞLARA YOLLADI
Galatasaray kazandığı topla hızlı hücuma çıktı. Mertens'in pasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu tek vuruşla tamamlayan Mertens farkı ikiye çıkardı.
İşte Mertens'in o golü;