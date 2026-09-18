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Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi

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Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: AA
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