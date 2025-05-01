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Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum

Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Anlayış istiyorum
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mert Hakan son durumuyla ilgili, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum. Bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır.'' dedi.

Enfeksiyon yüzünden hastanede tedavi gören ve sezonu kapattığı iddia edilen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan bu iddialara cevap geldi.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak sağlık durumunu paylaştı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;

    "Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

    Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

    Mert Hakan Yandaş'tan sağlık durumuyla il

    Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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