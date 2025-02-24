Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına yer vermesi dikkat çekti.

Süper Lig'de gözler Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki dev bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Süper Lig devi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, dev derbi öncesi Instatgram hesabından Galatasaray'a göndermeli paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına gönderme yapıldı.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
img

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
img

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

hoşt hoşt

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

sen su katılsan böyle olmazdın Hakan

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe'nin 6 yılda sıfır kupa çeken efsane (!) kadronun efsane komutanı (!)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIdris Altiparmak:

sızın amacınız ney biz o mahlukatı bır varlık olarak kabul etmıyoruz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

belediyeler işini yapmıyor , yapsaydı böyle köpekler serbest gezemezdi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

kısırlaştırın salyası akıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Artık bunun ne olduğu tescilli ....bu kadar küfür yemesine rağmen devam ettğiğne göre

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.