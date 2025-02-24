Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına yer vermesi dikkat çekti.
Süper Lig'de gözler Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki dev bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Süper Lig devi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, dev derbi öncesi Instatgram hesabından Galatasaray'a göndermeli paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına gönderme yapıldı.