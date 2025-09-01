Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu hakkında geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi. İki oyuncu arasında geçmişte bir derbide arbede yaşanmış ve tartışma sosyal medya üzerinden sürmüştü. Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrasında Yandaş'ın bu hamlesi dikkat çekti.

"KORKAK HERİF"

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken sarı lacivertli oyuncu ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından iki oyuncu da geçmişteki paylaşımlarını silmesi ve yeni bir sayfa açması dikkat çekti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Şerefli(!) takımın karakter abidesi topçuları

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu mert hakan ın fb deki babası kim acaba beş kuruş etmez bir adam boş boş dolaşır ortalıkta ne satışa konur ne kiraya gider bunun gerçek durumunu bilen varmı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
