Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilere transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında geçmişte yaptığı paylaşımı sildi. İki oyuncu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları arbede ve sonrasında sosyal medyada karşılıklı sözleriyle gündeme gelmişti.

"KORKAK HERİF"

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken sarı lacivertli oyuncu ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından iki oyuncu da geçmişteki paylaşımlarını silmesi ve yeni bir sayfa açması dikkat çekti.