Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yandaş'ın cezaevindeki görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Paylaşılan görüntüye ilişkin kulüp ya da yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor.

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Bu kişi gs uğraşacağına kendine baksın. bu saatten sonra futbol oynarmıyım beni hangi kulüp alır diye.

