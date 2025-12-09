Haberler

Mert Hakan ve Metehan'ın aylık geliri ortaya çıktı

Mert Hakan ve Metehan'ın aylık geliri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Mert Hakan ve Metehan'ın aylık geliri ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı, savcılık ifadelerinde aylık gelirlerini beyan etti. Mert Hakan Yandaş, aylık 3,5 milyon TL kazandığını, taşınmazlarının kaynağının Fenerbahçe'den kazandığı gelir olduğunu belirtti. Metehan Baltacı ise aylık 1,5 milyon TL gelir elde ettiğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 20 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı da bulunuyor. İki futbolcunun savcılık ifadelerinde yer alan gelir beyanları kamuoyunun gündemine oturdu.

MERT HAKAN: TAŞINMAZLARIMIN KAYNAĞI FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞIM PARA

Sivas'ta sahip olduğu gayrimenkulün Sivasspor döneminden kaldığını belirten Mert Hakan Yandaş, diğer tüm taşınmazlarının kaynağının Fenerbahçe'den kazandığı gelir olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 5,5 yıldır Fenerbahçe forması giydiğini hatırlattı ve aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu savcılığa bildirdi.

METEHAN BALTACI: AYLIK GELİRİM 1,5 MİLYON TL

Galatasaray altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe dönen Metehan Baltacı, savcılığa sunduğu beyanında aylık 1,5 milyon TL gelir elde ettiğini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkara elmas:

Bütün sezon kulübede oturan bir futbolcu yaklaşık 1 milyon euro kazanıyor. Neyine yetmiyor ki, hâlâ iddia, kupon, bahiş gibi şeylerle uğraşıyorsun?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
title