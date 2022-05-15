Mert Hakan ile arkadaş oldu bile! Fenerbahçe'nin yeni transferi tribünde yerini aldı - Haberler

Fenerbahçe önümüzdeki sezon tüm kulvarlarda ses getirecek bir kadro kurmak için, iç ve dış transferde erkenden çalışmalara başladı. Teknik direktör olarak Jorge Jesus ile anlaşan sarı-lacivertliler, gelecek vadeden futbolcuları da kadrosuna katmak için harekete geçti. Partizan'dan transfer ettiği 17 yaşındaki Sırp forvet Ensar Brahic de ligde büyük sürpriz yapabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor.

KARAGÜMRÜK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLİYOR

Sarı-lacivertli ekibin altyapıya transfer ettiği Ensar Brahic, Mert Hakan Yandaş ile, Karagümrük'le oynanan U19 karşılaşmasını yerinden takip ediyor.

BRAHIC'İN KARNESİ

4 Haziran 2004 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen 17 yaşındaki golcü, bu sezon kiralık oynadığı Teleoptik formasıyla Sırbistan Gençler Ligi'nde 16 maçta 5 gol attı.

Brahic karşılaşmayı Mert Hakan Yandaş ile takip etti

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Futbola Partizan'da başlayan Brahic, alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Partizan'ın yanı sıra Teleoptik forması da giyen genç yetenek, özellikle hava toplarındaki etkililiği ile ön plana çıkıyor.

HEDEF A TAKIM

Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe'nin Brahic'i ilk olarak altyapıda, ilerleyen süreçte ise A takımda düşündüğü öğrenildi.

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