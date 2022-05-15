Mert Hakan ile arkadaş oldu bile! Fenerbahçe'nin yeni transferi tribünde yerini aldı - Haberler

Mert Hakan ile arkadaş oldu bile! Fenerbahçe'nin yeni transferi tribünde yerini aldı
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Partizan'dan altyapı kadrosuna kattığı genç yeteneği Ensar Brahic, İstanbul'da Karagümrük ile oynanan U19 karşılaşmasını Mert Hakan Yandaş ile tribünden takip etti.
Fenerbahçe önümüzdeki sezon tüm kulvarlarda ses getirecek bir kadro kurmak için, iç ve dış transferde erkenden çalışmalara başladı. Teknik direktör olarak Jorge Jesus ile anlaşan sarı-lacivertliler, gelecek vadeden futbolcuları da kadrosuna katmak için harekete geçti. Partizan'dan transfer ettiği 17 yaşındaki Sırp forvet Ensar Brahic de ligde büyük sürpriz yapabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor.
Sarı-lacivertli ekibin altyapıya transfer ettiği Ensar Brahic, Mert Hakan Yandaş ile, Karagümrük'le oynanan U19 karşılaşmasını yerinden takip ediyor.
4 Haziran 2004 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen 17 yaşındaki golcü, bu sezon kiralık oynadığı Teleoptik formasıyla Sırbistan Gençler Ligi'nde 16 maçta 5 gol attı.
Futbola Partizan'da başlayan Brahic, alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Partizan'ın yanı sıra Teleoptik forması da giyen genç yetenek, özellikle hava toplarındaki etkililiği ile ön plana çıkıyor.
Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe'nin Brahic'i ilk olarak altyapıda, ilerleyen süreçte ise A takımda düşündüğü öğrenildi.