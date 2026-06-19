Türkiye-Paraguay maçına doğru

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok, Paraguay karşısında final maçına çıkacaklarını söyledi.

Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Günok, takımdaki havanın iyi olduğunu aktardı.

Avustralya karşısında istemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını dile getiren Mert Günok, şöyle konuştu:

"Bu maçın ardından haklı olarak çok fazla eleştiriye maruz kaldık. Ülkemizin beklentisi büyük, biz de büyük umutlarla geldik. Ama siz de gördünüz, turnuvada favori gösterilen takımların puan kaybettiklerini gördük. İlk maçı çok kötü oynamadık. Sonuçta vurduğumuz şutlardan birisi gol olsaydı, girdiğimiz pozisyonlardan birisini değerlendirseydik daha farklı şeyler konuşurduk. Bunu daha önce yaşadık. Avrupa Şampiyonası'nda Arda Güler çok uzaktan vurdu gol oldu, Mert Müldür zor bir topa vurdu gol oldu. Turnuvaya galibiyetle başlamıştık. Burada bunu yapamadık. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var, bizim için final maçı. İyi şekilde hazırlandık. Milletimizin desteğini biliyoruz. İyi oynamadığımız zaman bizi eleştireceklerdir, bu seviyede bu durum gayet normal. Ama hem onları sevindirmek hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz."

Turnuvada oynanan bütün karşılaşmaları izlediklerini dile getiren Mert Günok, "Defans yapan takımlar çoğunlukta. Paraguay'ın yarın sahaya nasıl bir anlayışla çıkacağını bilmiyoruz ama ilk maçlarında ABD'den 4 gol yedikleri için Avustralya gibi bir oyun oynayabilirler. Önemli olan bizim nasıl oynadığımız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz. Oyunu daha çabuk oynamamız gerekiyor. Avustralya maçında biraz eksik olan da buydu, bunları analiz ettik. İyi bir oyunla galip gelmesini bileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Buraya nasıl geldiysek, buradan da başarılı şekilde dönmek istiyoruz"

Türkiye'de eleştirilerin hem iyi hem de kötü yönde coşkulu şekilde olduğunu ifade eden Mert Günok, bunlara alışkın olduklarını belirtti.

Takımda Avrupa'nın birçok önemli liginde oynayan deneyimli futbolcuların olduğunun altını çizen tecrübeli kaleci, "Bu seviyede eleştirilere alışkın olmalıyız. Herkes bizim iyi olmamızı istiyor, bu eleştirilerin yoğunluğu da belki bu yüzden. İnşallah biz galip geleceğiz ama yine eleştiriler olacaktır. Önemli olan kazanmak ve turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmek. Bu takım birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak olsun, bu takım aynıydı. Buraya nasıl geldiysek, buradan da başarılı şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaleciler arasında sürekli konuştuklarını aktaran Mert Günok, şunları söyledi:

"Kaleciler olarak iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan bu sene iyi bir sezon geçirdi. Hem ligde hem Avrupa'da hem de milli takımda başarılı maçlar çıkardı. Benim ona çok fazla şey söylememe gerek yok. İlk maçta bazı eleştirilere maruz kaldı. Hem bu sezon hem de genel olarak performansıyla beklentileri karşılamış bir isim. Gereğini yapacaktır. Burada kim oynarsa gereğini zaten yapıyor. İyi bir arkadaşlığımız var ve birbirimize destek oluyoruz."