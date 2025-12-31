Mert Günok kulağı telefonda Fenerbahçe'den haber bekliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda değişim ihtimali gündeme gelirken, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli file bekçisinin, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediği ve haber beklediği belirtildi.

MERT GÜNOK FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakan 36 yaşındaki kalecinin altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübü beklediği ve "haber" gelmesini istediği öğrenildi.

EĞRİBAYAT İLE AYRILIK, GÜNOK İLE İMZA

Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmasının ardından Mert Günok'la resmi sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin kaleci hamlesini devre arasında netleştirmesi bekleniyor.