Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Mert Günok: 'Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyoruz'

Mert Günok: 'Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefini vurgulayarak, 'İyi bir takımımız var, katılacağımıza inanıyoruz.' dedi. Ayrıca, Beşiktaş'ın mevcut sezon performansını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına katılan milli kaleci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerinin 13 Aralık Cuma günü çekilecek kurayla belli olacağını hatırlatan Mert Günok, "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Uzun süredir katılamıyoruz. İyi bir takımımız var. Katılacağımıza inanıyoruz." dedi.

Beşiktaş olarak sezonun geride kalan bölümünde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Mert Günok, "Geçtiğimiz sezon da bu şekilde iyi başlayamamıştık. Kazandığımız Fenerbahçe maçı çıkışa geçebilmemiz için güzel bir fırsattı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takım içinde maçtan önce de bunun bir çıkış maçı olması için mutlak bir şekilde kazanmamız gerektiğini ve hatta kazanmak yetmez seyircimizin önünde iyi bir performans sergilememiz gerektiğini konuşmuştuk. Bu hedefimiz için Fenerbahçe maçını kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın maçlarının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyi tercih ettiğini anlatan deneyimli kaleci, "Genç oyuncularımızın hepsi değerli. Tecrübelenmeleri gerekiyor. Zaman zaman da zorlandıkları oluyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni gelen yerli ve yabancı oyuncularımız var. Türkiye'deki futbol iklimini anlatmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda deplasmanlarda baskı olsun, hakem hataları olsun hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene de çok iyi bir çıkış sergileyemedik. Fenerbahçe maçıyla bu çıkışı göstermek istiyorduk. Önümüzde bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
img

MHP'li isimden 'Yamalı bohça' çıkışı
img

Dükkanına gelen onu görünce şaşkına dönüyor
img

Esad katleder, o da cesetlerin başında selfi çekilirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.