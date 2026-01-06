Haberler

Mert Günok Beşiktaş defterini resmen kapattı! Yarın Fenerbahçe'ye imza atacak
Mert Günok, Beşiktaş ile sözleşmesini feshetti. Tecrübeli kalecinin yarın Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti.
  • Mert Günok'un yarın Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Mert Günok, Fenerbahçe altyapısından yetişti.

Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Böylece 36 yaşındaki tecrübeli eldivenin siyah-beyazlı kariyeri resmen sona ermiş oldu.

FENERBAHÇE İLE İMZA BEKLENİYOR

Mert Günok'un, yarın Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına tecrübeli file bekçisiyle anlaşmaya vardığı konuşulurken, imza için geri sayıma geçildi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

