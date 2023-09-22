Haberler

Mert Günok, Avrupa'yı salladı! Konferans Ligi'nde ondan daha iyisi yok

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın milli eldiveni Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı 8 kurtarışla Konferans Ligi'nin ilk haftasında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Mert Günok yaptığı 8 kurtarışla, turnuvanın ilk haftasına damga vurdu.

HAFTANIN EN FAZLA KURTARIŞ YAPANI

Beşiktaş'ın sahadan puan ayrılmasının baş aktörü olan Mert Günok, yaptığı 8 kurtarışla Konferans Ligi'nde haftanın en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.

Mert Günok, Avrupa'yı salladı! Konferans Ligi'nde ondan daha iyisi yok

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Mert Günok bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıktı. 34 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda kalesini 4 kez gole kaparken 10 kez ise topu filelerinde gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Günok Beşiktaş Spor Haberler

title