- Mert Günok : "Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, derbi maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların milli kalecisi Mert Günok, "Bu sene bazı maçları iyi bazı maçları kötü oynadık. Büyük maçları çok iyi oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Yeni sezonu iple çektiklerini aktaran tecrübeli eldiven, "Önümüzdeki yıl için beklentilerimiz yüksek. Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyor. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Takımın hepsi çok iyi mücadele ettiler"

İyi savunma yaptıkları bir maçı galibiyetle tamamladıklarını söyleyen Günok, "Maçtan önce 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson takımın hepsi çok iyi mücadele ettiler. Yüksek toplarda ellerinde geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma tandeminin sürekli değişmesinin kendilerini zorladığını dile getiren Mert Günok, "Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Büyük bir takımda oynuyoruz. O yüzden kimle oynarsam oynayayım zaten elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil" açıklamalarında bulundu.